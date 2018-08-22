В четверг суд огласит решение по ходатайству против изъятия миллиардов у Захарченко

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Никулинский суд Москвы огласит решение по ходатайству защиты бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко с просьбой пересмотреть иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества и денежных средств близких офицера на 9 млрд рублей.

Заседание назначено на 10:30.

Адвокат полковника Александр Горбатенко настаивает на пересмотре дела, поскольку обращенные в пользу государства денежные средства в различной валюте почти на 8 млрд рублей, которые были обнаружены в квартирах родственников Захарченко, согласно решению руководства Следственного комитета РФ с сентября 2017 года не проходят вещественными доказательствами по уголовному делу офицера - в то время, как представитель Генпрокуратуры в ходе процесса в Никулинском суде заявлял о наличии у них такого статуса.

"Постановлением исполняющего обязанности заместителя руководителя главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Сергея Голкина указанные денежные средства утратили статус вещественных доказательств, и на момент рассмотрения иска заместителя генпрокурора они не имели отношения к делу и не доказывали никакую противоправную деятельность моего подзащитного, о чем представлявший позицию Генпрокуратуры прокурор Сергей Бочкарев знал", - заявил Горбатенко на заседании в среду, обращаясь к суду.

По его словам, о том, что изъятая наличность утратила статус вещдоков, Захарченко узнал только в мае 2018 года при ознакомлении с материалами уголовного дела. "Мой доверитель считает, что, если бы он и суд знали об этом на момент рассмотрения дела, решение могло быть иным", - заключил адвокат.

Никулинский суд Москвы 1 декабря 2017 года, удовлетворив иск Генпрокуратуры, обратил в пользу государства 27 объектов недвижимости в виде квартир и машиномест, четыре дорогостоящих автомобиля, зарегистрированных на близких родственников Захарченко и иных лиц, а также денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму около 8 млрд рублей и золотой слиток.

Общая сумма обращенного в доход государства имущества и денежных средств - около 9 млрд рублей.

Ответчиками по иску, кроме самого полковника, выступали его отец и мать, сводная сестра Ирина Разгонова, мать одного из его детей Анастасия Пестрикова, родственница последней Лилия Горшкова, бывшая жена Яна Саратовцева и ее мать, а также бывшие гражданские жены Марина Семынина и Ирина Петрушина.

В конце марта 2018 года Мосгорсуд признал решение Никулинского суда законным. После этого представители ответчиков обратились с кассационными жалобами на него, в передаче которых на рассмотрение президиума Мосгорсуда им, однако, было отказано.

Как сообщил в среду "Интерфаксу" адвокат Захарченко, в настоящее время исполнительные производства в рамках исполнения решения Никулинского суда завершены - все указанное в нем имущество обращено в доход государства.

Бывшему врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко инкриминируется получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ). С 10 сентября 2016 года он находится под стражей. Уголовное дело полковника находится на рассмотрении столичного Пресненского суда.