Суд оставил экс-гендиректора НПО Лавочкина Лемешевского под арестом

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным арест бывшего генерального директора НПО Лавочкина Сергея Лемешевского, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Постановление Бабушкинского суда Москвы от 13 августа, которым в отношении Лемешевского избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении суда.

Таким образом, обвиняемый останется под арестом до 19 сентября.

В апелляционной жалобе адвокат Лемешевского Иван Тучков настаивал на том, что решение суда первой инстанции незаконное и необоснованное, и просил изменить подзащитному меру пресечения на домашний арест.

В свою очередь представитель прокуратуры попросила оставить жалобу адвоката без удовлетворения.

Экс-гендиректору НПО имени Лавочкина, руководителю дирекции объединения Екатерине Аверьяновой, а также московскому адвокату Игорю Третьякову вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Последние двое в настоящее время также находятся под стражей.

Ранее Мосгорсуд отменил решение о заключении под стражу Лемешевского и отправил его "арестное" дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При повторном рассмотрении ходатайства следствия суд не нашел оснований для избрания обвиняемому более мягкой меры пресечения и снова заключил его в следственный изолятор.

По версии следствия, фигуранты похитили около 330 млн рублей госкорпорации "Роскосмос" "путем заключения фиктивных договоров с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудники юридического отдела НПО".

Лемешевский свою вину не признает. По его словам, за сторонней помощью он обратился, так как юристы объединения проиграли в суде дела по двум искам, заявленным к предприятию после срыва нескольких десятков контрактов.

В начала августа совет директоров НПО Лавочкина досрочно отправил Лемешевского в отставку. Как сообщил экс-управленец в суде, он до сих пор является депутатом законодательного собрания Московской области.

Ранее в четверг, Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на арест Аверьяновой.