Брянский облизбирком зарегистрировал подгруппу для проведения пенсионного референдума

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Брянской области зарегистрировала региональную подгруппу инициативной группы по проведению пенсионного референдума. Соответствующее постановление размещено на сайте облизбиркома.

Подгруппа выдвинула вопрос: "Поддерживаете ли вы то, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?".

Уведомление о намерении зарегистрировать региональную подгруппу по проведению Всероссийского референдума по вопросу повышения пенсионного возраста поступило в региональный избирком 10 августа, соответствующие документы - 14 августа. Региональная группа не относится ни к одной из партий.

Как сообщалось, подгруппы проведения референдума численностью не менее 100 человек должны быть созданы не менее чем в 42 регионах России, а затем приступить к сбору 2 млн подписей избирателей. В одном регионе можно получить не более 50 тыс. подписей.

Правительство РФ ранее внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). Документ был принят в первом чтении. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.