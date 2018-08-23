Избирком Кубани зарегистрировал подгруппу по подготовке пенсионного референдума

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Краснодарского края зарегистрировала региональную подгруппу инициативной группы по проведению национального референдума о повышении пенсионного возраста, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе краевого избиркома в четверг.

"Ходатайство от региональной подгруппы поступило в краевой избирком 17 августа. Избирательная комиссия Краснодарского края проверила представленные документы на соответствие законодательству, проанализировала полученные сведения по результатам проверки поступивших документов о членах региональной подгруппы и приняла решение о регистрации", - сказал сотрудник пресс-службы.

Вопрос, предлагаемый группой для вынесения на референдум, сформулирован как: "Вы за то, чтобы установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации получают право на назначении пенсии по старости, не повышался?".

Ранее сообщалось, что 17 августа избирком Краснодарского края также принял уведомление от представителей КПРФ о проведении собрания инициативной группы граждан по проведению референдума по вопросу повышения пенсионного возраста. Однако подготовительное собрание региональной подгруппы коммунисты планируют провести только 25 августа.

Всего с учетом инициативы КПРФ комиссия приняла уведомления о формировании в Краснодарском крае трех региональных подгрупп по проведению референдума.

Как сообщалось, подгруппы проведения референдума должны быть созданы не менее чем в 43 регионах России, а затем необходимо приступить к сбору 2 млн подписей избирателей. Та группа, которая первой пройдет все необходимые процедуры и зарегистрируется, получит возможность провести референдум. В одном регионе можно получить не более 50 тыс. подписей.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году).