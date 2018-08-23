Калининградский избирком зарегистрировал группу для пенсионного референдума

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Калининградской области зарегистрировала инициативную группу для проведения референдума о пенсионной реформе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе избиркома в четверг.

"Некоторое время назад калининградские общественники подали в облизбирком ходатайство о регистрации подгруппы региональной группы по проведению референдума с вопросом о пенсионной реформе. Эти документы были приняты и рассмотрены. Группа зарегистрирована", - отметил собеседник агентства.

Решение областного избиркома направлено в ЦИК РФ для информирования. Инициативные группы по "пенсионному" референдуму должны быть зарегистрированы, как минимум, в 43 субъектах РФ. Затем, после общего собрания, может быть подана заявка в ЦИК и начат сбор подписей. При этом ЦИК РФ согласовал сразу несколько формулировок вопроса для голосования.

Как сообщалось, калининградские активисты провели 8 августа собрание, а затем подали в избирком ходатайство о регистрации подгруппы региональной группы по проведению референдума с вопросом о пенсионной реформе.

В заявке калининградцам предлагается ответить на вопрос - "Поддерживаете ли вы то, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?".

В Калининграде в конце июля и в начале августа прошли два митинга против повышения пенсионного возраста. В каждом из них участвовали не более 500 человек.