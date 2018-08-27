Навального привезли в суд в автозаке

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в ближайшее время рассмотрит административное дело оппозиционера Алексея Навального, которому вменяется повторное нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия.

"Материал в отношении Навального поступил в суд", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко в понедельник.

Как передает корреспондент агентства, в настоящее время оппозиционер уже доставлен к суду в полицейском автозаке.

Навального задержали в субботу днем около дома и доставили в ОВД "Даниловский". Как сообщил позднее сам оппозиционер, речь идет об административном протоколе от 31 января из-за не согласованного с городскими властями митинга за тремя дня до этого.

Как сообщалось, после акции 28 января Навального обвинили в повторном нарушении установленного порядка организации публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). В феврале Тверской суд отказался рассматривать дело и вернул его в полицию для устранения нарушений, допущенных при составлении материалов. Статья, вмененная оппозиционеру, предусматривает как штраф от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, так и административный арест до 30 суток.

Центральная избирательная комиссия 25 декабря 2017 года отказала в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения Навального кандидатом на пост президента, из-за отсутствия у него пассивного избирательного права. После решения ЦИК оппозиционер заявил о намерении провести 28 января всероссийскую акцию протеста. В итоге, согласно официальным данным, в Москве в несогласованном мероприятии приняли участие около тысячи человек.