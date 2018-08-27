Суд принял иск издателя российского Forbes к экс-главреду журнала

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Останкинский суд Москвы 1 октября начнет рассматривать иск о защите чести и достоинства владельца медиагруппы ACMG Александра Федотова к бывшему главному редактору российского Forbes (входит в ACMG) Николаю Ускову.

"Федотов устранил нарушения, требовавшие исправления. Исковое заявление принято к производству", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Анна Селиванова в понедельник.

По ее словам, досудебная подготовка по делу (беседа) назначена на 1 октября. Как ожидается, по итогам заседания суд назначит дату рассмотрения иска по существу.

Останкинский суд ранее оставил без движения заявление Федотова из-за допущенных при его подаче процессуальных нарушений и дал истцу срок до 23 августа на их устранение.

Федотов просит суд признать, что экс-главред Forbes разгласил коммерческую тайну издания, а также опорочил честь, достоинство и деловую репутацию владельца ACMG. Речь идет об интервью, которое Усков дал телеканалу "Дождь" 14 июля, сообщил "Интерфаксу" директор по связям с общественностью медиагруппы Дмитрий Озман. Требования возмещения от Федотова, по его словам, символические - 1 рубль.

9 июня издательский дом ACMG объявил, что Усков освобожден от должности главного редактора Forbes. Экс-главред в своем посте в фейсбуке пояснил, что формальным поводом к его увольнению послужило отсутствие на работе из-за участия в передаче "Особое мнение" на радиостанции "Эхо Москвы". Реальной причиной увольнения он считает его неоднократные конфликты с Федотовым из-за попыток того вмешиваться в редакционную политику журнала.

В июле сотрудники издания попросили лицензиата в США не утверждать нового главреда Андрея Золотова, поставленного ACMG. После этого стало известно о задержках зарплат журналистам Forbes, но затем долги выплатили.