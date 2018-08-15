Сотрудникам российского Forbes начали выплачивать зарплату

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Шеф-редактор российского Forbes Николай Мазурин сообщил, что сотрудникам издания начали переводить зарплату за прошлый месяц.

"Я зарплату за июль получил, но знаю, что еще несколько ключевых сотрудников пока не получили", - сказал Мазурин "Интерфаксу" в среду.

Мазурин добавил, что сегодня сентябрьский номер журнала был им как шеф-редактором подписан и сдан.

Таким образом, сотрудники, которые получат зарплату, должны будут в четверг выйти на работу в редакцию, чтобы не заработать прогул.

В свою очередь директор по связям с общественностью международной медиагруппы ACMG, издающей журнал, Дмитрий Озман подтвердил "Интерфаксу", что в среду сотрудникам журнала была перечислена зарплата.

"Некоторым она (зарплата - ИФ) уже пришла, а некоторым еще нет, что связано с банковским днем. Зарплаты начали выплачивать еще в районе 16-17:00", - сказал Озман.

Представитель ACMG подтвердил также, что, по его данным, номер Мазуриным и и.о.главного редактора Андреем Золотовым подписывался в среду.

Между тем источники в редакции сообщили "Интерфаксу", что часть журналистов Forbes в среду на работу не вышла. Так, по их данным, из примерно 35 пишущих журналистов, на работу не явились чуть менее 20 человек. Вместе с тем материалы, хотя и с некоторым отставанием от графика, были ранее сданы, уточнили собеседники агентства. В минувшую пятницу большая часть корреспондентов написала уведомление, в котором указала, что в соответствии с Трудовым кодексом в случае задержки зарплаты в течение 15 дней на 16-й день, выпавший на среду, они могут не выходить на работу на законных основаниях.

Накануне СМИ сообщили, что часть сотрудников Forbes с четверга не выйдет на работу в связи с невыплатой зарплаты за июль, из-за чего могут быть поставлены под угрозу сроки выпуска сентябрьского номера журнала.

Со своей стороны и.о.главреда российского Forbes Андрей Золотов пообещал, что сентябрьский номер журнала выйдет в соответствии с графиком, над ним работает вся редакция. Он допустил, что часть сотрудников не выйдет на работу "в непростое для компании время". "Здесь речь о личной ответственности каждого", - отметил Золотов.

Как ранее сообщили "Интерфаксу" несколько источников в журнале, 24 сотрудника издания обратились в прокуратуру в связи с невыплаченной за июль зарплаты за июль. В ACMG знают о подаче заявления из СМИ, сообщил тогда "Интерфаксу" Озман.

Конфликт между редакцией Forbes и владельцем издания

Конфликт между редакцией российского Forbes и ACMG достиг пика, когда в июле сотрудники издания попросили лицензиата в США не утверждать нового главреда Андрея Золотова.

"Господин Усков (Николай Усков, бывший главный редактор российского Forbes - ИФ) и другие редакторы Forbes сообщали вам о многочисленных попытках господина (владельца издания Александра) Федотова уничтожить независимость редакции Forbes Russia", - писали авторы письма.

Позже "Ведомости" со ссылкой на источники в редакции журнала сообщали, что сотрудникам закрыли доступ к сайту forbes.ru. Затем доступ был восстановлен.

6 августа сотрудники журнала сообщили о задержке зарплаты.

Согласно Трудовому кодексу РФ, за задержку выплаты заработной платы работодатель должен выплатить сотруднику компенсацию, рассчитанную по ключевой ставке ЦБ. Также по ст. 5.27 КоАП (Кодекса об административных правонарушениях) организации в этом случае грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, должностному лицу, ответственному за выплату зарплаты, - штраф от 10 до 20 тысяч рублей.