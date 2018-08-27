Трое заключенных избили сотрудников колонии в Волгоградской области

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело об избиении сотрудников колонии общего режима в городе Волжском возбуждено в отношении троих заключенных этого исправительного учреждения, сообщила агентству "Интерфакс" в понедельник представитель регионального СУ СКР Юлия Лисеева.

Действия подельников квалифицированы по части 2 статьи 321 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы).

"По данным следствия, ночью 19 августа несколько заключенных, спрятав лица под одеждой, направились на территорию жилой зоны колонии, где возле заброшенного здания ремонтно-механического цеха стали ожидать незаконную передачу им запрещенных предметов, которые неустановленные пока следствием лица должны были перебросить через забор", - рассказала Лисеева.

По ее словам, нарушителей режима заметил младший инспектор исправительного учреждения, и на него набросились три человека. Услышав, что сотрудник колонии передал информацию о происшествии по рации, заключенные убежали в подсобное помещение теплицы. На помощь младшему инспектору подоспели коллеги.

"Осужденных удалось обнаружить, однако они вновь попытались оказать сопротивление, накинувшись на представителей резервной группы исправительного учреждения с кулаками", - отметила Лисеева.

Дебоширов удалось усмирить, применив к ним физическую силу. В настоящее время они помещены в штрафной изолятор колонии.

Потерпевшими от действий заключенных стали трое сотрудников УФСИН, один из которых сейчас находится в лечебном учреждении.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

"В волгоградском управлении ФСИН назначена служебная проверка, которая даст оценку действиям сотрудников колонии. В случае выявления факта превышения ими своих служебных полномочий органами следствия будет принято соответствующее процессуальное решение", - добавил собеседник агентства.