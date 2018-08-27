Около 90% ущерба от потери спутника Angosat выплатят перестраховщики

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Большая часть риска потери ангольского спутника Angosat была перестрахована на российском и международном рынках, доля перестраховщиков в убытке составила порядка 80%, сообщил "Интерфаксу" источник на страховом рынке.

"В том числе доля Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) в риске превысила 10% и достигла 900 млн рублей. Доля выплат прямых страховщиков будет незначительной", - отметил он.

Как сообщалось ранее, прямыми страховщиками по договору страхования рисков запуска этого спутника выступали "СОГАЗ" и "ВТБ Страхование" на паритетных условиях. Риск распределялся между компаниями в соотношении 50:50.

В конце апреля страхователь - ПАО "РКК "Энергия" - направил страховщикам уведомление об убытке.

Как следует из отчета ракетно-космической корпорации за второй квартал, РКК "Энергия" рассчитывает получить до конца года страховое возмещение за утраченный первый ангольский спутник Angosat.

"Получение страхового возмещения в сумме, примерно составляющей 7 млрд 260 млн рублей, планируется до конца года", - говорится в документе. Изменение показателей прибыли и рентабельности РКК "Энергия" в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено отсроченным получением страхового возмещения по страховому случаю, произошедшему в рамках проекта Angosat.

Angosat был выведен на орбиту ракетой "Зенит", которая стартовала с космодрома Байконур 26 декабря. Разгонный блок "Фрегат" вывел спутник на расчетную орбиту 27 декабря. Позже стало известно, что с борта спутника перестала поступать телеметрия. РКК "Энергия" признала потерю связи с аппаратом. 27-28 декабря специалисты пытались установить связь с аппаратом на орбите.

Предприятие-изготовитель аппарата РКК "Энергия" сообщило, что с отказавшим спутником Angosat удалось провести сеанс связи, получена новая телеметрическая информация, которая показывает, что все параметры бортовых систем аппарата в норме.

Космический аппарат был создан в РКК "Энергия" в интересах Анголы на основе новой служебной платформы, состоящей из компонентов российского производства, его масса составляет 1,647 тонны. Специалисты РКК "Энергия" возлагали надежды на "оживление" спутника в апреле после входа в зону радиовидимости. Однако позднее признали его утраченным.

Сбор начисленной перестраховочной премии РНПК в первом полугодии 2018 года составил 6,26 млрд рублей. Годом ранее показатель был на уровне 3 млрд рублей. Объем заработанной премии составил 4,7 млрд рублей. Состоявшиеся убытки, включая изменения резервов, составили 3,6 млрд рублей. Чистая прибыль РНПК равнялась 1,5 млрд рублей.