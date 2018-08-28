Очередная экспедиция отправится к МКС 11 октября по шестичасовой схеме

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Очередная экспедиция отправится на Международную космическую станцию утром 11 октября, путь от Земли до МКС займет шесть часов, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник на космодроме Байконур.

"Запуск с Байконура российского пилотируемого корабля "Союз МС-10" с международным экипажем запланирован в 11:39 по московскому времени 11 октября. Предполагается, что корабль достигнет МКС и совершит стыковку в автоматическом режиме в 17:43 по московскому времени", - сказал источник.

За неделю до старта с орбиты на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-08" вернутся участники предыдущей экспедиции. "Расстыковка корабля "Союз МС-08" с МКС запланирована 4 октября в 11:19 по московскому времени, спускаемый аппарат с космонавтами должен оказаться на Земле в 14:43 по московскому времени. Посадка планируется в Казахстане юго-восточнее города Жезказган", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что в преддверии возвращения космонавтов с орбиты и запуска очередной экспедиции на МКС орбиту станции "приподнимут" в ночь на 6 сентября. Коррекция запланирована на 3:35 по московскому времени и пройдет при помощи двигателей российского модуля "Звезда".