В Крыму отвергли планы провести матч местной сборной по футболу с Бразилией

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Крымском футбольном союзе (КФС) выступили с опровержением информации о намерении организовать товарищескую встречу сборной Крыма против команды Бразилии.

"Товарищеский матч с Бразилией? Мы такой информацией никогда не располагали. Это ваши коллеги распространили информацию. Мы к ней не имеем никакого отношения", - приводит "Чемпионат" слова представителя союза.

Ранее СМИ приводили слова президента КФС Юрия Ветохи о том, что в Крыму запланировали игру с Бразилией.

В начале декабря 2014 года УЕФА принял решение, согласно которому Крым признается "специальной территорией", и в нем вводится прямое управление футболом со стороны самого УЕФА.

УЕФА также запретил крымским футбольным клубам принимать участие в чемпионате России с 1 января 2015 года и предложил создать крымскую лигу.

В итоге было принято решение создать Крымский футбольный союз, а первый чемпионат премьер-лиги КФС сезона-2015/2016 стартовал 22 августа прошлого года - под эгидой УЕФА.