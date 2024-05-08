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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Судно с олимпийским факелом прибыло в Марсель

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Судно Belem, перевозившее олимпийский огонь, в среду пришвартовалось в Марселе, факел перенесли на сушу, сообщает Associated Press (AP).

"Величественное трехмачтовое судно доставило олимпийский факел из Греции на приветственную церемонию, которая состоялась в среду в старом порту города", - информирует агентство.

Факел доставил на сушу французский пловец Флоран Маноду, олимпийский чемпион 2012 года на дистанции 50 метров вольным стилем.

Церемонию в Марселе посетил президент Франции Эмманюэль Макрон. В частности, он встретился с олимпийскими спортсменами из Франции, которые сопровождали факел во время его перевозки из Греции.

"С прибытием олимпийского огня наша страна вступает в Игры", - заявил Макрон.

Руководитель организационного комитета летних Олимпийских игр в Париже Тони Эстанге отметил, что возвращение Олимпийских игр во Францию стало поводом для "фантастического празднования".

В порту собралось около 50 тыс. человек. По данным AP, для обеспечения безопасности власти Франции привлекли более 8 тыс. полицейских.

Маршрут олимпийского огня по Франции будет состоять из 65 этапов и пройдет по 400 городам страны. Продолжительность эстафеты составит 69 дней, 26 июля его доставят в Париж на церемонию открытия Игр.

Огонь летних Олимпийских игр в Париже зажгли в апреле в Древней Олимпии в Греции.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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