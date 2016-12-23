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Газзаев назвал тупиковым вектор развития российского футбола

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту, экс футболист и тренер Валерий Газзаев назвал тупиковым вектор развития, выбранный Российским футбольным союзом (РФС).

"Надо признать: сегодня и сборная, и весь футбол России находятся в состоянии застоя. Вектор развития, выбранный Российским футбольным союзом, завел нас, к сожалению, в тупик. А что такое тупик? Это когда вроде бы все есть - а на самом деле ничего нет", - приводит слова Газзаева "Спорт-Экспресс".

"Поэтому без структурных реформ, кадровых решений и реорганизации всего нашего футбола нам просто не обойтись. Именно об этом я говорил, выступая на пленарном заседании в Государственной думе в декабре", - сказал Газзаев.

Календарный год сборная России завершает на 56-м месте в рейтинге ФИФА, что является наихудшим ее показателем за всю историю.

Теги: футбол, Валерий Газзаев
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