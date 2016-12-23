СБР добровольно не отказывался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Союз биатлонистов России не отказывался сам от проведения в России этапа Кубка мира в Тюмени, заявил журналистам министр спорта РФ Павел Колобков.

"Не было отказа, это неправильная формулировка, растиражированная в прессе. Возможно, был неправильный перевод. Никакого отказа не было, насколько я знаю. Но лучше этот вопрос отнести Союзу биатлонистов России", - сказал Колобков.

Он отметил, что СБР активно работает с Международным союзом биатлонистов (IBU) над решением возникших проблем.

Накануне IBU объявил о том, что по итогам второй части доклада Макларена, двое российских биатлонистов отстранены на время антидопингового расследования, ещё в отношении 29 спортсменов, упомянутых в докладе, будет проведена проверка без отстранения. Кроме того, в организации заявили, что СБР сам обратился с вопросом об отмене этапа кубка мира в Тюмени, который будет проведён в другой стране.