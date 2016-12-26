Россия вошла в четверку фаворитов молодежного ЧМ по хоккею

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Молодежная сборная России по хоккею вошла в первую четверку претендентов на выигрыш чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет, свидетельствуют котировки британской букмекерской конторы William Hill.

С коэффициентом 6,00 российская команда делит в списке фаворитов третье-четвертое место вместе со Швецией.

Возглавляет список сборная Канады (2,50), второе место занимает сборная США (5,00).

Чемпионат мира среди молодежных команд пройдет с 26 декабря по 5 января в Торонто. Сборная России выступит в группе В вместе с командами США, Канады, Словакии и Латвии. Группу А составят Финляндия, Швеция, Чехия, Дания, Швейцария.

В четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды каждой из групп.

Первый матч сборная России проведет с Канадой: игра стартует в 4:00 мск в ночь на вторник.