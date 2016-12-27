Российский электроцикл впервые в истории выйдет на старт ралли-рейда

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Француз Арно Жакар, выступающий по российской лицензии, попробует впервые в истории проехать ралли-рейд на электроцикле, сообщила пресс-служба компании-производителя экспериментального транспортного средства.

Для проверки электрического мотоцикла на выносливость был выбран многодневный ралли-марафон Africa Eco Race, стартующий 31 декабря из Монако. Затем гонщики проедут более 6 тысяч километров по территории Марокко, Мавритании и Сенегала, из которых 3812 км приходится на скоростные участки в пустыне.

Мотоцикл разработан российской компанией. Запас батарей рассчитан таким образом, чтобы менять их на заряженные в соответствии с правилами только на контрольных пунктах, размещенных по маршруту организаторами.

За рулем будет находиться Жакар, имеющий российскую гоночную лицензию и выступающий под российским флагом. Он является многократным призером международных и российских соревнований, вице-чемпионом мира по ралли-рейдам.

Как заявляют создатели машины, ралли-марафон является серьёзным испытанием для любой спортивной техники, поэтому в дебюте электрического мотоцикла борьба за призовые места не является самоцелью. "На данный момент главное - продемонстрировать возможности экологически безвредного транспорта: ведь если электрический мотоцикл способен преодолеть пустыню, значит эта технология войдет в повседневную жизнь и освободит планету от загрязнения", - сказали в компании.

Кроме того, самый протяженный пробег на электромотоцикле во внедорожных условиях претендует на попадание в книгу рекордов Гиннеса.