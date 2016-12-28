Российская команда не выступит в веломногодневке "Тур Дубая"-2017

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В списке участников, которые примут участие в многодневной велогонке "Тур Дубая" в 2017 году, команда из России не значится.

Всего в списке, обнародованном пресс-службой соревнования в среду, значится 16 команд: 11 - Мирового тура, пять - Проконтинентальных и одна команда, специально составленная для участия в гонке, она будет представлять ОАЭ.

Многодневка пройдет с 31 января по 4 февраля 2017 года и впервые будет состоять из пяти (а не четырех, как ранее) этапов.

Ранее Россия была представлена в гонке командами "Катюша" и "Тинькофф".

В связи с тем, что по окончании сезона-2016 команда "Тинькофф" прекратила существование, а "Катюша" со следующего года будет выступать под швейцарским флагом, единственной российской профессиональной велокомандой осталась "Газпром-РусВело".