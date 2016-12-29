Российский экипаж G-Energy Team Васильев/Жильцов не выступит на "Дакаре"-2017

Но он примет участие в "Африка Эко Рейс"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Российский экипаж G-Energy Team в составе пилота Владимира Васильева и штурмана Константина Жильцова не выступит на ралли-рейде "Дакар"-2017, но примет участие в ралли-марафоне "Африка Эко Рейс-2017".

"После результативного сезона 2016 года, когда Владимиру Васильеву и Константину Жильцову удалось стать чемпионами России по ралли-рейдам, выиграть "серебро" Кубка мира по ралли-рейдам и завоевать бронзовую фигуру "Белого тигра" ралли-марафона "Шёлковый путь-2016", экипажем было принято решение не ехать южно-американскую гонку "Дакар", а принять участие в ралли-марафоне "Африка Эко Рейс", проходящем по территории Марокко, Мавритании и Сенегала", - говорится в сообщении пресс-службы G-Energy Team.

Жильцов отметил участие в марафоне "Африка Эко Рейс" станет новым вызовом для его экипажа.

"Сложная трасса ралли-марафона "Африка Эко Рейс", проложенная по историческому маршруту "Дакара", проходит через горные и пустынные места Марокко, далее - в жесточайших песках Мавритании и финиширует в Сенегале, неподалёку от его столицы Дакара, на берегу Розового озера. Мы решили попробовать свои силы на этой трассе, бросили новый вызов себе и технике", - сказал он.

Ралли-марафон "Африка Эко Рейс" - трансконтинентальный марафон из Европы в Африку, маршрут которого включает более 6000 км общей дистанции и 3800 км спецучастков, 12 этапов и 1 день отдыха.

Совмещая традиции классического марафона "Париж-Дакар", заложенные его основателем Тьерри Сабином, 9-е издание гонки пройдет с 30 декабря 2016 года по 14 января 2017 года по территориям Марокко, Мавритании и Сенегала с финишем на легендарном Розовом озере в Дакаре.