Россия - США. Онлайн

Хоккеисты сборной России проводят полуфинальный матч чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет против сверстников из команды США
Кирилл Капризов, к слову - капитан сборной России!
Соответствующая реакция в исполнении твиттера российской сборной
КАПРИЗОООООВ! ГГГГООООООООООЛЛЛЛЛ!— Хоккей России (@russiahockey) 4 января 2017 г.
Перехватили наши шайбу в зоне соперника. Кирилл Капризов провел серию обманных движений у правого борта атаки, сделал передачу находившемуся за воротами Михаилу Воробьеву, сам направился туда и получил от сместившегося к тому же борту Воробьева. Кирилл резко выкатился из-за ворот и дугой забросил в створ. Ура!
ГООООООООЛ! 1:0 в пользу сборной России!!!
Серия американских атак наступила. Хорошо справляются наши защитники. Не возникает напряжения, когда смотришь на эти попытки в исполнении сборной США
Кирилл Ураков вывел себя в зоне соперника на ударную позицию. Выдержал паузу, но бросить ему не дали
Так вот, в прошлогоднем финале дело дошло до овертайма, в котором финские хоккеисты смогли забросить решающую шайбу. Сейчас же сборная Финляндии умудрилась не попасть в плей-офф, заняв последнее, пятое место в своей группе.
Не прошел этот бросок...
Впрочем, и год назад, финал был зажигательный. Россия уступала Финляндии, отыгралась за считанные секунда до окончания третьего периода, а по..... Опасная атака сборной России, бросок!!!
В другом полуфинале через несколько часов начнут играть Канада и Швеция. Если сейчас победим мы, а после - Канада, состоится легендарный финал!
Американец Канин с полукруга вратарской замыкал передачу из-за ворот. Успеха он, к счастью для нас, не добился
Остро действуют хоккеисты сборной США. Один из них выкатился из-за российских ворот и чуть не пробил вратаря.
После вбрасывания наши игроки вошли с шайбой в зону соперника, но тот провел стремительную ответную атаку, где на пятаке шайба оказалась у вратаря.
Игра началась! Российские хоккеисты - в красном, американские - преимущественно в белом (как на фотке к онлайну).
И игроки тоже! Ура! Счас начнется!!
О, а вот и судьи в торжественной обстановке вышли на лед!
Турнир проходит в Канаде, и как и на Кубке мира, прошедшем в прошлом году, здесь все не совсем (совсем не?) пунктуально. Вот и сейчас время начало матча не совпало с изначально запланированным.
Давайте-ка мы вам сразу два состава припаяем, да еще в списке, с именами, номерами.
The first #WorldJuniors semi-final @USAHockey v @RussiaHockey_en begins in 15 minutes. Line-ups and player profiles: https://t.co/n08f0bq59w pic.twitter.com/nljIQ3bXOm— IIHF WJC (@iihf_wjc) 4 января 2017 г.
Состав сборной России:
Можно и нужно изучить состав. От финала МЧМ нас отделяет только сборная США, с ней играем https://t.co/pQgitYR4gd #RedMachine pic.twitter.com/NS2CxH3djA— Хоккей России (@russiahockey) 4 января 2017 г.
Кстати, с наступившим вас Новым годом! Надеюсь, встретили этот праздник именно так, как и хотели, без разочарований и внутренних переживаний!. Успехов вам в 2017 году. И пусть со спортивной точки зрения он начнется победами наших спортсменов, в том числе - хоккеистов!
Илья Самсонов о целях на МЧМ. Да, всё так: pic.twitter.com/gtLPR56MLL— Хоккей России (@russiahockey) 4 января 2017 г.
В четвертьфинал сборная США вышла с первого места, борьбу за выход в полуфинал американцы выиграли у Швейцарии (3:2).
Что касается американцев, то они в группе В сначала победили Латвию (6:1), затем Словакию (5:2), затем нас, а затем – Канаду (3:1).
Следующим нашим соперником была Дания, которую наша команда победила со счетом 2:0.
Особенности регламента, согласно которому в плей-офф выходят по четыре из пяти команд в группах, позволили сборной России пробиться в четвертьфинал с двумя поражениями и двумя победами. И с третьего места в турнирной таблице.
Сборная России начала свой турнирный путь поражением от канадцев на групповом этапе со счетом 3:5. Затем россиянами была разгромлена Латвия (9:1), но после этой встречи команда Валерия Брагина уступила как раз сборной США (2:3). А в четвертом туре этапа она победила Словакию (2:0).
Турнир проходит в Канаде, но матч начнется в 23:00 по московскому времени
Уважаемые любители хоккея! "Интерфакс! предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча 1/2 финала молодежного чемпионата мира (среди игроков не старше 20 лет). Играют сборные России и США!!!
Всем здравствуйте!