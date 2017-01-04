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Россия - США. Онлайн

Хоккеисты сборной России проводят полуфинальный матч чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет против сверстников из команды США

Россия - США. Онлайн
Эпизод из матча группового этапа молодежного ЧМ между сборными России и США
Фото: ТАСС, Елена Руско

Хоккеисты сборной России проводят полуфинальный матч чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет против сверстников из команды США

14'

Кирилл Капризов, к слову - капитан сборной России!

13'

Соответствующая реакция в исполнении твиттера российской сборной

12'

Перехватили наши шайбу в зоне соперника. Кирилл Капризов провел серию обманных движений у правого борта атаки, сделал передачу находившемуся за воротами Михаилу Воробьеву, сам направился туда и получил от сместившегося к тому же борту Воробьева. Кирилл резко выкатился из-за ворот и дугой забросил в створ. Ура!

11'
Гол!!!

ГООООООООЛ! 1:0 в пользу сборной России!!!

10'

Серия американских атак наступила. Хорошо справляются наши защитники. Не возникает напряжения, когда смотришь на эти попытки в исполнении сборной США

8'

Кирилл Ураков вывел себя в зоне соперника на ударную позицию. Выдержал паузу, но бросить ему не дали

7'

Так вот, в прошлогоднем финале дело дошло до овертайма, в котором финские хоккеисты смогли забросить решающую шайбу. Сейчас же сборная Финляндии умудрилась не попасть в плей-офф, заняв последнее, пятое место в своей группе.

6'

Не прошел этот бросок...

5'

Впрочем, и год назад, финал был зажигательный. Россия уступала Финляндии, отыгралась за считанные секунда до окончания третьего периода, а по..... Опасная атака сборной России, бросок!!!

4'

В другом полуфинале через несколько часов начнут играть Канада и Швеция. Если сейчас победим мы, а после - Канада, состоится легендарный финал!

3'

Американец Канин с полукруга вратарской замыкал передачу из-за ворот. Успеха он, к счастью для нас, не добился

2'

Остро действуют хоккеисты сборной США. Один из них выкатился из-за российских ворот и чуть не пробил вратаря.

1'

После вбрасывания наши игроки вошли с шайбой в зону соперника, но тот провел стремительную ответную атаку, где на пятаке шайба оказалась у вратаря.

1'

Игра началась! Российские хоккеисты - в красном, американские - преимущественно в белом (как на фотке к онлайну).

И игроки тоже! Ура! Счас начнется!!

О, а вот и судьи в торжественной обстановке вышли на лед!

Турнир проходит в Канаде, и как и на Кубке мира, прошедшем в прошлом году, здесь все не совсем (совсем не?) пунктуально. Вот и сейчас время начало матча не совпало с изначально запланированным.

Давайте-ка мы вам сразу два состава припаяем, да еще в списке, с именами, номерами.

Состав сборной России:
 

Кстати, с наступившим вас Новым годом! Надеюсь, встретили этот праздник именно так, как и хотели, без разочарований и внутренних переживаний!. Успехов вам в 2017 году. И пусть со спортивной точки зрения он начнется победами наших спортсменов, в том числе - хоккеистов!

В четвертьфинал сборная США вышла с первого места, борьбу за выход в полуфинал американцы выиграли у Швейцарии (3:2).

Что касается американцев, то они в группе В сначала победили Латвию (6:1), затем Словакию (5:2), затем нас, а затем – Канаду (3:1).

Следующим нашим соперником была Дания, которую наша команда победила со счетом 2:0.

Особенности регламента, согласно которому в плей-офф выходят по четыре из пяти команд в группах, позволили сборной России пробиться в четвертьфинал с двумя поражениями и двумя победами. И с третьего места в турнирной таблице.

Сборная России начала свой турнирный путь поражением от канадцев на групповом этапе со счетом 3:5. Затем россиянами была разгромлена Латвия (9:1), но после этой встречи команда Валерия Брагина уступила как раз сборной США (2:3). А в четвертом туре этапа она победила Словакию (2:0).

Турнир проходит в Канаде, но матч начнется в 23:00 по московскому времени

Уважаемые любители хоккея! "Интерфакс! предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча 1/2 финала молодежного чемпионата мира (среди игроков не старше 20 лет). Играют сборные России и США!!!

Всем здравствуйте!

Теги: хоккей, молодежный ЧМ по хоккею
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