Спорт

Александр Григорян возглавил ФК "Анжи"

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Махачкалинский ФК "Анжи" объявил о назначении на пост главного тренера команды Александра Григоряна.

"Команду возглавил 50-летний российский специалист, известный по успешной работе как в женском футболе, так и с клубами Футбольной национальной лиги", - говорится в сообщении пресс-службы клуба, обнародованном в четверг.

До перехода в "Анжи" Григорян являлся главным тренером "СКА-Хабаровска", с которым пробился в 1/8 финала текущего розыгрыша Кубка России, обыграв московский "Спартак" (1:0) и уступив на выезде "Рубину" (0:1 в дополнительное время), а также финишировал по итогам первой части сезона на третьем месте в ФНЛ.

На посту главного тренера "Анжи" Григорян сменил чешского специалиста Павла Врба.

В конце декабря 2016 года "Анжи" объявил о смене владельца клуба: вместо Сулеймана Керимова им стал Осман Кадиев. "Новый владелец Осман Кадиев принял под свой контроль клуб и выразил готовность развивать его и потенциал футболистов из Дагестана, который не мог быть полностью раскрыт в предыдущих форматах работы "Анжи", - отмечалось в заявлении.

Объявлению о смене владельца клуба предшествовало сообщение о предстоящей распродаже ведущих игроков команды. "Сообщаем вам, что по ряду объективных причин, в том числе, финансового характера, ФК "Анжи" вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба. В этой связи мы стоим перед необходимостью осуществить продажу ведущих игроков ФК "Анжи" в другие клубы", - говорилось в заявлении.

В настоящее время "Анжи" играет в премьер-лиге, вернувшись в главный дивизион после выступления в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В РФПЛ команда сейчас занимает 11-е место.

Теги: футбол, Анжи, Александр Григорян
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