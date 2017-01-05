Биатлонистка Аввакумова получила гражданство Южной Кореи

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Российская биатлонистка Екатерина Аввакумова получила гражданство Южной Кореи, сообщает пресс-служба Благотворительного фонда содействия развитию спорта имени заслуженного тренера СССР В.Н. Бучина.
"Появилась официальная информация, что Екатерине удалось уладить все необходимые дела, и теперь спортсменка будет представлять Южную Корею на международных стартах", - говорится в сообщении.
Екатерина Аввакумова - неоднократная победительница этапов Кубка России, чемпионка России и мира, серебряный призер Универсиады.