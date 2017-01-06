Главные новости
В миреТрамп обвинил СМИ в лживых сообщениях о его отношении к разведкеВ РоссииПредположительно самолет НАТО опасно сблизился с лайнером РоссииВ РоссииСупруга Дадина сообщила о его следовании к новому месту отбывания наказания
Спорт

Сборная России стала бронзовым призером молодежного ЧМ по хоккею

Хоккеисты молодежной команды обыграли сборную Швеции

СпортРоссия - Швеция. ОнлайнРоссия - Швеция. ОнлайнЧитать подробнее

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной России завоевали "бронзу" чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. В матче за третье место российские хоккеисты одержали победу над сверстниками из команды Швеции. Результат встречи, прошедшей в Монреале в ночь на пятницу по московскому времени, - 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу команды России. Победитель встречи определился в овертайме.

Счет матча был открыт в самом начале второго периода, когда ворота сборной Швеции поразил Кирилл Капризов. Соперник отыгрался через 10 минут, когда, воспользовавшись ошибкой российского защитника, точный бросок нанес Джонатан Дален. До окончания третьего периода счет остался прежним, а на первой минуте овертайма Денис Гурьянов отобрал шайбу у шведского защитника, приблизился к воротам и бросил мимо вратаря.

Таким образом, команда Валерия Брагина стала бронзовым призером турнира.

Турнирный путь сборная России начала поражением от канадцев на групповом этапе со счетом 3:5. Затем россиянами была разгромлена Латвия (9:1), но после этой встречи команда Валерия Брагина уступила сборной США (2:3). В четвертом туре этапа она победила Словакию (2:0).

В 1/4 финала россияне взяли верх над Данией (4:0), а в полуфинале уступили команде США (3:4, судьбу встречи решили буллиты).

Кирилл Капризов стал лучшим бомбардиром сборной России на турнире - 9 голов. Это является наивысшим достижением среди россиян по количеству голов в истории молодежных чемпионатов мира.

На 4:00 мск запланирован старт финального матча, в котором встретятся сборные Канады и США.

Теги: Хоккей, Россия, Швеция
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Россия - Швеция. ОнлайнРоссия - Швеция. Онлайн
Хоккеисты сборных России и Швеции ведут борьбу за бронзу молодежного чемпионата мираПодробнее
Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" выиграл третий этап "Дакара"Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" выиграл третий этап "Дакара"
Вторым стал чех Мартин Коломи, третьим - голландец Тон ван ГенугтенПодробнее
Россия уступила США в полуфинале молодежного ЧМ по хоккеюРоссия уступила США в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею
Победитель определился в серии буллитовПодробнее
Россия - США. ОнлайнРоссия - США. Онлайн
Хоккеисты сборной России проводят полуфинальный матч чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет против сверстников из команды СШАПодробнее
Лыжник Устюгов выиграл четвертую подряд гонку на "Тур де Ски"Лыжник Устюгов выиграл четвертую подряд гонку на "Тур де Ски"
Россиянин стал первым в Германии в гонке преследования на 15 км классическим стилемПодробнее
Молодежная сборная России по хоккею победила ДаниюМолодежная сборная России по хоккею победила Данию
Россияне вышли в полуфинал чемпионата мираПодробнее
Умер знаменитый защитник московского ФК "Динамо" Виктор ЦаревУмер знаменитый защитник московского ФК "Динамо" Виктор Царев
Он - чемпион Европы 1960 года, четырехкратный чемпион СССРПодробнее
Четверо скелетонистов из РФ отстранены в связи с антидопинговым расследованиемЧетверо скелетонистов из РФ отстранены в связи с антидопинговым расследованием
Фамилии спортсменов не называются до окончания расследованияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте13 фото
02 января
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте
Цитаты года12 фото
29 декабря 2016 года
Цитаты года
Ушла из жизни Кэрри Фишер10 фото
28 декабря 2016 года
Ушла из жизни Кэрри Фишер
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп обвинил СМИ в лживых сообщениях о его отношении к разведкеВ РоссииПредположительно самолет НАТО опасно сблизился с лайнером РоссииВ РоссииСупруга Дадина сообщила о его следовании к новому месту отбывания наказанияМоскваМосквичей предупредили о крепких морозах на Рождество
После передачи четырех заключенных в Гуантанамо остались 55 узников
Сборная России стала бронзовым призером молодежного ЧМ по хоккею
Российскую армию усилят новыми соединениями и частями ракетных войск
Экипаж Сотникова из "КАМАЗ-Мастер" возглавил общий зачет "Дакара"
"Союзмультфильм" анонсировал продолжение мультфильмов о Простоквашино
Компания Трампа свернула проект по строительству Trump Tower в Батуми
ЦСКА возглавил турнирную таблицу чемпионата КХЛ
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи