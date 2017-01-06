Сборная России стала бронзовым призером молодежного ЧМ по хоккею

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной России завоевали "бронзу" чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. В матче за третье место российские хоккеисты одержали победу над сверстниками из команды Швеции. Результат встречи, прошедшей в Монреале в ночь на пятницу по московскому времени, - 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу команды России. Победитель встречи определился в овертайме.

Счет матча был открыт в самом начале второго периода, когда ворота сборной Швеции поразил Кирилл Капризов. Соперник отыгрался через 10 минут, когда, воспользовавшись ошибкой российского защитника, точный бросок нанес Джонатан Дален. До окончания третьего периода счет остался прежним, а на первой минуте овертайма Денис Гурьянов отобрал шайбу у шведского защитника, приблизился к воротам и бросил мимо вратаря.

Таким образом, команда Валерия Брагина стала бронзовым призером турнира.

Турнирный путь сборная России начала поражением от канадцев на групповом этапе со счетом 3:5. Затем россиянами была разгромлена Латвия (9:1), но после этой встречи команда Валерия Брагина уступила сборной США (2:3). В четвертом туре этапа она победила Словакию (2:0).

В 1/4 финала россияне взяли верх над Данией (4:0), а в полуфинале уступили команде США (3:4, судьбу встречи решили буллиты).

Кирилл Капризов стал лучшим бомбардиром сборной России на турнире - 9 голов. Это является наивысшим достижением среди россиян по количеству голов в истории молодежных чемпионатов мира.

На 4:00 мск запланирован старт финального матча, в котором встретятся сборные Канады и США.