Власов возглавил рейтинг UWW по греко-римской борьбе в весе до 75 кг

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Три россиянина возглавляют обновленный рейтинг Объединенного мира борьбы (UWW) по греко-римской борьбе в различных весовых категориях.

В весовой категории до 75 кг первое место занимает двукратный олимпийский чемпион (2012, 2016 гг.), действующий чемпион мира Роман Власов.

В весовой категории до 80 кг лидирует действующий чемпион мира Рамазан Абачараев.

В весовой категории до 85 кг на первой строчке располагается олимпийский чемпион 2016 года Давит Чакветадзе.

В весовой категории до 130 кг на третьем месте располагается бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро россиянин Сергей Семенов.