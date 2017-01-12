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Спорт Чемпионат России по футболу-2016/17

Авиакомпания "Турухан" решила отсудить у ФК "Томь" 4,6 млн рублей

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Красноярского края рассмотрит иск авиакомпании "Турухан" к томскому футбольному клубу "Томь", сообщается в материалах суда.

Чемпионат России по футболу-2016/17

Отмечается, что авиакомпания обратилась в суд с иском к "Томи" о взыскании 4,6 млн рублей за фрахтование воздушного судна и процентов по долгам.

Рассмотрение дела назначено на 16 января.

В судебных материалах также сообщается, что к настоящему моменту к ФК "Томь" подали иски ООО "ТД "Урало-Сибирская электротехническая компания" на 4,3 млн рублей, ООО "СпецТомск" на 49 тыс. рублей, департамент недвижимости администрации Томска на 103 тыс. рублей, ООО "Вектор" на 392 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что московское ООО "Ависта" и томское ООО "Символ" подали иски к ФК "Томь" за долги по оплате выполненных работ. "Ависта" требует от "Томи" 420 тыс. рублей за поставку семян для газона, а "Символ", занимающийся строительными и отделочными работами - почти 6 млн рублей.

Футбольный клуб "Томь" испытывает финансовые трудности - игроки и персонал не получают зарплату уже на протяжении нескольких месяцев из-за неопределенности с формированием бюджета. В середине октября приставы арестовали одно из зданий клуба, имевшего задолженность по налоговым платежам в 34,5 млн руб. Из-за долгов перед основным составом клуб готов доиграть сезон с помощью команды-дубля.

В конце декабря руководство клуба заявило, что долги будут выплачены в I квартале 2017 года, но из-за претензий со стороны футболистов РФС запретил "Томи" регистрировать новых игроков.

По итогам 17 туров "Томь" занимает последнее 16 место в таблице РФПЛ с девятью очками.

Теги: футбол, ФК Томь
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