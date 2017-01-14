Глава Минспорта посетовал на медлительность МПК в вопросе с паралимпийцами РФ

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Международный Паралимпийский комитет (МПК) очень медленно ведет работу по восстановлению Паралимпийского комитета России (ПКР), считает министр спорта РФ Павел Колобков.

"Немного настораживает медлительность в работе МПК. Хотелось бы, чтобы они работали чуть-чуть быстрее, и чтобы сотрудничество между ПКР и МПК было бы более плотным, и чтобы со стороны МПК тоже было желание этот вопрос разрешить", - сказал он журналистам в субботу.

Колобков напомнил, что после выдвижения критериев восстановления ПКР в составе МПК в конце декабря состоялась встреча двух сторон, где было принято решение о разработке "дорожной карты". Российская сторона на текущей неделе направила свои предложения, и в конце января план восстановления с этапами и сроками должен быть утвержден.

Глава Минспорта надеется, что российские пара-атлеты смогут принять участие в отборе на следующие турниры.