Финка Мякяряйнен выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Германии

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен стала победительницей спринтерской гонки (7,5 км), прошедшей в субботу в немецком Рупольдинге на очередном этапе Кубка мира.

Дистанцию она преодолела за 20 минут 51,8 секунды, не совершив ни одного неточного выстрела.

Второе место заняла представительница Чехии Габриэла Коукалова, чье отставание от победительницы составило 22 секунды. Третьей стала немка Лаура Дальмайер, уступившая финской спортсменке 30,1 секунды. Она, как и Коукалова, также не промахнулась ни разу.

Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова, занявшая 15-е место. На ее счету один промах, а отставание от победительницы - 1 минута 40 секунд.

Остальные представительницы России, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 29.Екатерина Глазырина (1 промах), 34.Ирина Услугина (1 промах), 37.Ульяна Кайшева (1), 48.Ольга Подчуфарова (0),