Авиакомпания "Турухан" через суд взыскала с ФК "Томь" 4,6 млн рублей

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск авиакомпании "Турухан" к томскому футбольному клубу "Томь", сообщается в материалах суда.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в картотеке арбитражных дел, при этом полностью решение суда пока не опубликовано.

Ранее сообщалось, что авиакомпания обратилась в суд с иском к "Томи" о взыскании 4,6 млн рублей за фрахтование воздушного судна и процентов по долгам.

К настоящему моменту к ФК "Томь" подали иски ООО "ТД "Урало-Сибирская электротехническая компания" (4,3 млн рублей), ООО "СпецТомск" (49 тыс. рублей), департамент недвижимости администрации Томска (103 тыс. рублей), ООО "Вектор" (392 тыс. рублей), московское ООО "Ависта" (420 тыс. рублей) и томское ООО "Символ" (почти 6 млн рублей).

Футбольный клуб "Томь" испытывает финансовые трудности - игроки и персонал не получают зарплату уже на протяжении нескольких месяцев из-за неопределенности с формированием бюджета. В середине октября приставы арестовали одно из зданий клуба, имевшего задолженность по налоговым платежам в 34,5 млн руб. Из-за долгов перед основным составом клуб готов доиграть сезон с помощью команды-дубля.

В конце декабря руководство клуба заявило, что долги будут выплачены в I квартале 2017 года, но из-за претензий со стороны футболистов РФС запретил "Томи" регистрировать новых игроков.

По итогам 17 туров "Томь" занимает последнее 16 место в таблице РФПЛ с девятью очками.