Магнитогорский "Металлург" уступил "Авангарду" в матче КХЛ

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Лидер Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), действующий обладатель Кубка Гагарина магнитогорский "Металлург" потерпел неудачу в домашнем матче очередного тура чемпионата против омского "Авангарда".
В итоговом протоколе прошедшей в среду встречи зафиксировано поражение "Металлурга" со счетом 3:5 (1:1, 1:1, 1:3).
"Металлург" сохранил лидерство в конференции, в его активе 107 очков. Занимающий второе место "Авангард" сократил отставание, теперь у него 99 баллов.