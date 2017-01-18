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Спорт КХЛ-2016/17

Магнитогорский "Металлург" уступил "Авангарду" в матче КХЛ

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Лидер Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), действующий обладатель Кубка Гагарина магнитогорский "Металлург" потерпел неудачу в домашнем матче очередного тура чемпионата против омского "Авангарда".

В итоговом протоколе прошедшей в среду встречи зафиксировано поражение "Металлурга" со счетом 3:5 (1:1, 1:1, 1:3).

"Металлург" сохранил лидерство в конференции, в его активе 107 очков. Занимающий второе место "Авангард" сократил отставание, теперь у него 99 баллов.

Теги: хоккей, КХЛ
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