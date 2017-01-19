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Дальмайер возглавила общий зачет Кубка мира по биатлону

Акимова опустилась на 10-е место

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Победительница индивидуальной гонки, прошедшей в четверг на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце, немка Лаура Дальмайер вышла на первое место общего зачета.

СпортДальмайер выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлонуЧитать подробнее

Теперь в ее активе 615 баллов. Ранее она занимала третье место.

Соответственно, на второе место опустилась представительница Чехии Габриэла Коукалова (604 очка), ставшая в индивидуальной гонке 24-й.

На третье место со второго опустилась Кайса Мякяряйнен из Финляндии (594), показавшая в гонке в четверг 15-е время.

Татьяна Акимова, имеющая наилучшие из российских биатлонисток показатели, с девятой строчки общего зачета опустилась на 10-ю (368). В индивидуальной гонке она стала 12-й.

Что касается зачета индивидуальной гонки в Кубке мира, то здесь Дальмайер упрочила свое лидерство (120). В первой десятке – три россиянки: 7.Ольга Подчуфарова (61), 8.Татьяна Акимова (58), 10.Екатерина Глазырина (54).

Подчуфарова в четверг стала восьмой, а Глазырина – 25-й.

Теги: биатлон
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