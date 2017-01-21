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В ОКР с пониманием отнеслись к планам легкоатлетов соревноваться под нейтральным флагом

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков не против того, что некоторые российские легкоатлеты планируют участвовать в международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена, он считает такую практику нормальной.

"Нашим спортсменам нужно участие в международных соревнованиях, в том числе легкоатлетам. Если спортсмен не выступает на главных соревнованиях, он, естественно, теряет квалификацию, теряет рейтинг, теряет возможность отбора на крупнейшие международные соревнования, поэтому это нормально", - сказал он журналистам в субботу.

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Так Жуков ответил на вопрос о том, что отдельные российские легкоатлеты готовят заявки на выступления на международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена.

Как отметил глава ОКР, "спортсмены не могут вариться в собственном соку, им нужно обязательно принимать участие в соревнованиях со своими главными конкурентами, и только тогда они могут двигаться вперед".

Жуков также выразил недоумение в связи с тем, что Всероссийская федерация легкой атлетики до сих пор не восстановлена в правах, несмотря на то, что выполнила все предъявленные ей требования. "Ненормально то, что наша Всероссийская федерация легкой атлетики до сих пор не восстановлена в правах. В общем-то, они выполнили все требования, которые были со стороны Международной федерации легкой атлетики. И, тем не менее, этот процесс затягивается", - сказал он

По его словам, как только ВФЛА будет восстановлена в правах, российские легкоатлеты в полном объеме смогут выступать на всех международных соревнованиях под российским флагом. "Это событие должно как можно быстрее произойти", - подчеркнул глава ОКР.

Теги: ОКР, Александр Жуков, легкая атлетика
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