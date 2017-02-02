Россия отправила в МПК списки паралимпийцев для участия в международных соревнованиях

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Паралимпийский комитет России сформировал списки спортсменов, которые будут участвовать в международных соревнованиях, сообщил генеральный секретарь ПКР Андрей Строкин в четверг в интервью пресс-службе организации.

"Сформировали и отправили в МПК (Международный паралимпийский комитет - ИФ) расширенный и приоритетный национальные списки спортсменов по летним и зимним видам спорта, участие которых планируется в международных соревнованиях", - сообщил Строкин.

Кроме того, ПКР создала "горячую линию" для сообщений об использовании допинга, а также подготовила и отправила в Международный олимпийский комитет схемы руководящих своих органов и аппарата.

30 января стало известно о том, что исполком МПК не разрешил российским спортсменам участвовать в квалификационных соревнованиях к Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане. ПКР в ответ заявил, что продолжит подготовку спортсменов к зимним Играм в Южной Корее, а будет отстаивать их законные права.