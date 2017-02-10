Услугина заменит Глазырину в спринте на ЧМ по биатлону

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российская биатлонистка Ирина Услугина выступит вместо Екатерины Глазыриной в составе национальной команды страны в спринтерской гонке на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия).

"Екатерина Глазырина пропустит спринт в рамках чемпионата мира в Хохфильцене. В гонке ее заменит Ирина Услугина", - говорится в сообщении пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР).

В пятницу Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о временном отстранении Глазыриной от соревнований. В заявлении IBU говорится, что решение было принято на основании данных второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена.

Решение вступает в силу с 10 февраля.

Женская спринтерская гонка в рамках ЧМ пройдет в пятницу и стартует в 16:45 мск. Помимо Услугиной сборную России в ней представят Татьяна Акимова, Светлана Слепцова и Ирина Старых.