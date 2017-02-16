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Касаткина победила вторую ракетку мира и вышла в четвертьфинал турнира в Дохе

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина завоевала путевку в 1/4 финала проходящего в Дохе женского турнира Qatar Total Open.

Во втором раунде соревнования она нанесла поражение второй ракетке мира (и первой ракетке турнира) представительнице Германии Ангелик Кербер. Противостояние завершилось со счетом 6:4, 0:6, 6:4 в пользу россиянки.

В четвертьфинале турнира Касаткина (32-е место в рейтинге WTA) сыграет с олимпийской чемпионкой Моникой Пуиг (Пуэрто-Рико, 47-я ракетка мира).

Призовой фонд турнира составляет $710,900.

Теги: теннис, Катар, Дарья Касаткина
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