Лишь один из 19 отстраненных российских легкоатлетов вернул медаль ОИ

Им оказался бегун Кокорин, который антидопинговые правила не нарушал, но пострадал из-за нарушителя, оказавшегося вместе с ним в эстафетной команде

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Российские легкоатлеты - 19 человек - после перепроверок допинг-проб летних Олимпиад 2008 и 2012 года должны вернуть 23 медали, пока возвращена только одна, проинформировала Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).

"Возврату подлежат 23 медали, из них 11 медалей подлежат возврату в связи с аннулированием результатов эстафетных команд. На сегодняшний день только Антон Кокорин (участник мужской эстафеты 4 х 400 м на Олимпийских играх в Пекине 2008) выполнил это требование", - говорится в заявлении ВФЛА, распространенном в четверг.

"ВФЛА сообщает, что по итогам перепроверки проб Олимпийских игр в Пекине (2008 г.) и Лондоне (2012 г.) Дисциплинарной комиссией МОК вынесены решения в отношении 19 российских легкоатлетов. В соответствии с данными решениями спортсмены, признанные нарушившими антидопинговые правила, а также все участники эстафет, в составе которых был спортсмен, уличенный в нарушении антидопинговых правил, обязаны вернуть медали и другую олимпийскую атрибутику в МОК", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что сам Кокорин не нарушал антидопинговых правил, но будучи участником эстафетной команды, в составе которой был Денис Алексеев, чья допинг-проба дала положительный результат, в соответствии с правилами обязан был наряду с другими членами эстафетной команды вернуть олимпийскую атрибутику.

"Медаль и диплом участника были возвращены Кокориным в декабре 2016 года, чем спортсмен подтвердил приверженность олимпийским идеалам и соблюдению правил Международного олимпийского комитета. ВФЛА отмечает поступок Антона Кокорина и призывает спортсменов, которые обязаны вернуть олимпийские медали и атрибутикув МОК, последовать его примеру", - говорится в заявлении.