Шипулин вошел в первую тройку фаворитов индивидуальной гонки ЧМ по биатлону

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Французский биатлонист Мартен Фуркад является фаворитом индивидуальной гонки (20 км) проходящего в Австрии чемпионата мира, свидетельствуют котировки британской букмекерской конторы William Hill.

Коэффициент на его успех составляет 1,67.

На втором месте в списке фаворитов норвежец Йоханнес Бе (8,00), на третьем – россиянин Антон Шипулин (11,00).

Мужская индивидуальная гонка в рамках ЧМ пройдет в четверг и стартует в 16:30 мск. Шипулин стартует первым. В гонке примут участие еще три россиянина: Александр Логинов (31-й номер старта), Евгений Гараничев (73) и Алексей Волков (99).

ЧМ проходит в Хохфильцене (Австрия) с 8 по 19 февраля. К настоящему моменту в медальном зачете лидирует Германия, на счету которой 4 золотые и 1 серебряная медали. Россия - на шестом месте с 1 бронзовой медалью (завоевана в смешанной эстафете). Победителями и призерами ЧМ-2017 пока становились представители только шести стран.