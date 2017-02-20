Шипулин стал самым популярным спортсменом в СМИ в РФ на минувшей неделе

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Победа российских биатлонистов в мужской эстафете чемпионата мира, а также ряд околоспортивных событий вывели на первую строчку рейтинга упоминаемости "Персоны.Спорт" по итогам прошедшей недели Антона Шипулина, показывают данные системы медиаанализа "СКАН-Интерфакс".

На первой строке рейтинга российский биатлонист находится с показателем более 3,4 тыс. упоминаний в отечественных СМИ. Основной новостной сюжет - золото в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону в Австрии, а также неловкая ситуация по время награждения - организаторы перепутала российские гимны Глинки и Александрова, в результате чего биатлонисты сами спели гимн.

Вторую позицию занимает французский биатлонист Мартен Фуркад, более 1,3 тыс. упоминаний, французская команда завоевала в эстафете "бронзу".

На третьем месте рейтинга - форвард футбольного клуба "Реал Мадрид" Криштиану Роналду, более 960 упоминаний. Отдельный популярный массив новостей сформировался в связи с инфоповодом о том, что футболист вместе с Анджелиной Джоли снимется в сериале о беженцах.

Далее в рейтинге: биатлонист Светлана Слепцова (911), главный тренер ФК "Арсенал" Арсен Венгер (601), нападающий ФК "Барселона" Лионель Месси (588), форвард ФК "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович (510), тренер ФК "Зенит" Мирча Луческу, биатлонист Дарья Домрачева (462), футбольный тренер Леонид Слуцкий (456)

Первое место по упоминаемости в числе спортивных организаций вновь занимает КХЛ, более 5,4 тыс. упоминаний, высокое место связано с активным освещением регулярных игр Лиги, а также победой ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2016/17. На втором месте находится ФИФА, более 2,1 тыс. упоминаний, в число популярных новостных сюжетов вошли сообщения о том, что чемпионат мира по футболу 2026 г. может пройти в нескольких странах. На третьей позиции - УЕФА, более 1,9 тыс. упоминаний, основные новостные сюжеты - освещение игр Лиги Европы.

Далее в рейтинге: ФК "Манчестер Юнайтед" (более 1,6 тыс.), НБА (более 1,3 тыс.), ФК "Спартак-Москва" (более 1,2 тыс.), ФК "Зенит" (960), ВАДА (937), ФК "Динамо-Москва" (741), ФК "Барселона" (701).