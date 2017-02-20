Путин поздравил российских биатлонистов с победой в эстафете на ЧМ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил мужскую сборную России по биатлону с победой в эстафетной гонке на чемпионате мира, который прошел в австрийском Хохфильцене.

"От души поздравляю вас с триумфом на чемпионате мира по биатлону в эстафете 4x7,5 км с восемью огневыми рубежами", - говорится в тексте поздравления, опубликованном на сайте Кремля.

"Вы блестяще справились с поставленной задачей, продемонстрировали бойцовский характер, волю, великолепное мастерство. Заслуженно поднялись на высшую ступень пьедестала почёта. Ваша убедительная и по-настоящему красивая победа стала ярким свидетельством большого потенциала отечественной школы биатлона, его замечательных традиций", - подчеркивается в обращении главы государства.

Мужская эстафета прошла в субботу. Российская команда, в составе которой выступили Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков, Антон Шипулин, преодолела дистанцию за 1 час 14 минут 15 секунд с тремя промахами.

Второй финишировала Франция, с четырьмя промахами уступившая россиянам 5,8 секунды. Третьей стала Австрия, отставшая от россиян на 20,1 секунды (10 неточных выстрелов).