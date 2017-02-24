Самолет Минобороны РФ доставил в Сочи огонь III Всемирных военных игр

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Огонь III Всемирных военных игр доставил в Сочи самолет Минобороны России.

По трапу на сочинскую землю огонь вынесла двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова в сопровождении двукратного олимпийского чемпион по биатлону Анатолия Алябьева и олимпийского чемпиона по прыжкам в высоту Андрея Сильнова.

"Этот огонь проделал очень длинный путь, и для нас, военных спортсменов, это имеет огромное значение. Наша сборная, не сомневаюсь, сделает все, чтобы достойно выступить на турнире", - сказала Ишмуратова.

В пятницу в Олимпийском парке пройдет финальный этап эстафеты: 20 факелоносцев пронесут огонь символические 2017 метров и зажгут пламя III Всемирных военных игр в Сочи на церемонии открытия соревнований.