ФК "Локомотив" заявил Дмитрия Лоськова в качестве игрока

Ранее полузащитник провел в составе команды несколько сотен матчей, но после сезона-2012/13 на поле в официальных матчах не выходил

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Московский ФК "Локомотив" объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником команды и сборной России Дмитрием Лоськовым.

"Дмитрий Лоськов заявлен в качестве футболиста "Локомотива" для участия в официальных турнирах. Контракт подписан до конца сезона", - говорится в пятницу.

Лоськов считается легендарным для "Локомотива" игроком, ранее он провел в составе этой команды несколько сотен матчей - в основном в качестве капитана. Но после сезона-2012/13 на поле в официальных матчах не выходил

"Несколько лет назад у Дмитрия Вячеславовича спросили, каким он видит завершение карьеры игрока. Последовал однозначный ответ: только бы не ветеранский междусобойчик, а официальный матч. И желание болельщиков "Локо" - увидеть своего кумира на поле в Черкизове - год от года только крепло", - говорится в сообщении.

"Не будем гадать, когда сбудется мечта. Футболист Лоськов подчинен интересам команды и выйдет на поле тогда, когда получит указание главного тренера", - подчеркивается в сообщении.

Лоськов будет играть за "Локомотив" под 10-м номером.

Лоськов перешел в "Локомотив" в 1996 году, в составе столичного клуба он выиграл два чемпионата России, три Кубка, два Суперкубка, три серебряных и бронзовых медали, получил огромное количество индивидуальных наград и переписал практически все клубные рекорды, став настоящим символом и легендой команды.

Всего в составе "Локомотива" Лоськов провел 420 матчей и забил 128 мячей. В составе сборной России - 25 матчей и два гола.