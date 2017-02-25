"Торпедо" сократило отставание в серии Кубка Гагарина с московским "Динамо"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты нижегородского "Торпедо" добились победы над московским "Динамо" в матче серии 1/8 финала розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча – ее победитель определился в овертайме – прошла в субботу в Нижнем Новгороде и завершилась победой хозяев со счетом 4:3 (0:0, 2:2, 1:1, 1:0).

Этот успех позволил нижегородцам, проигравшим соперникам из "Динамо" предыдущие две встречи в серии, сократить отставание в ней до 1-2.

Следующий матч этих команд опять пройдет на льду "Торпедо".