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Спорт Допинг в российском спорте

Колобков назвал неконструктивным решение ИААФ о допуске лишь трех атлетов из РФ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), допустившей к участию в соревнованиях лишь трех российских спортсменов, неконструктивное, считает глава Минспорта РФ Павел Колобков.

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"То, как поступила ИААФ, это очень неконструктивно. У них был список из 33 человек, и без объяснения причин, совершенно непонятная была процедура по допуску, сроки ответа были неконструктивны", - сказал министр "Интерфаксу" в понедельник.

По его словам, трое спортсменов были допущены уже после завершения регистрации на стартующий 3 марта в Белграде чемпионат Европы. "По остальным вообще никакой информации не было. Позиция ИААФ неконструктивна, непонятна, несмотря на то, что до этого было проведено много работы между нашей федерацией, ИААФ и рабочей группой", - сказал Колобков.

Он добавил: "Почему принято такое решение, наверное, это останется на совести Международной ассоциации легкой атлетики".

В пятницу ИААФ объявила о допуске Анжелики Сидоровой (прыжки с шестом), Кристины Сивковой (бег) и Алексея Сокирского (метание молота) к участию в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена. Еще шестерым спортсменам было отказано. Остальные заявки россиян будут рассмотрены не ранее середины марта. В общей сложности Всероссийская федерация легкой атлетики ранее подавала заявки на выступления в нейтральном статусе от имени 33 спортсменов.

Теги: легкая атлетика, допинг, ИААФ, Минспорта, Павел Колобков
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