Главного тренера "Байкала-Энергии" призвали уйти в отставку

С такой инициативой выступила Федерация хоккея с мячом Иркутской области после скандального матча с "Водником"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Главный тренер иркутской "Байкал-Энергии" Евгений Ерахтин после скандального матча с "Водником", где команды забили в свои ворота в общей сложности 20 мячей, должен уйти в отставку, заявил исполком федерации хоккея с мячом Иркутской области.

Во вторник состоялось внеочередное заседание исполкома региональной федерации, сообщает сайт федерации хоккея с мячом России, на котором рассматривался инцидент во время матча чемпионата России между "Водником" и "Байкалом-Энергией".

"Мнение членов исполкома было однозначным и склонялось к тому, что на фоне всех тех позитивных моментов, которые сопутствуют хоккею с мячом в Иркутской области в последнее время, такие как выигрыш кубка и серебряных медалей чемпионата России "Байкалом-Энергией" и успешное проведение первенства мира среди девушек, игра в Архангельске стала настоящей трагедией и для хоккея с мячом", - говорится в заявлении.

В федерации назвали вопиющим произошедший инцидент и отметили необходимость принятия кадровых решений руководством "Байкала-Энергии".

"Исполком считает невозможным пребывание на посту главного тренера "Байкал-Энергии" Евгения Владимировича Ерахтина на своем посту и настоятельно рекомендует руководству ХК "Байкал-Энергия" отстранить его от занимаемой должности, а также обратить внимание хоккейного клуба на укрепление спортивной дисциплины в команды", - отмечается в заявлении.

Исполком выразил надежду, что "Байкал-Энергия" сможет преодолеть кризисную ситуацию, болельщики не отвернутся от команды и помогут ей.

В минувшее воскресенье архангельский "Водник" на своем поле проиграл "Байкалу-Энергии" со счетом 9:11, все голы команды забили в свои ворота. По некоторым данным, это было сделано, чтобы избежать встречи с сильным соперником в играх на вылет чемпионата страны. Результаты матча аннулированы, переигровка состоится 3 марта на нейтральном поле.