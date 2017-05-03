Трое российских легкоатлетов признались в допинге

Бегунья Юлия Чермошанская и толкатели ядра Анна Омарова и Сослан Цирихов получили по два года дисквалификации

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Российские легкоатлеты Юлия Чермошанская, Анна Омарова и Сослан Цирихов добровольно признались в употреблении допинга, сообщила Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)

"Чермошанская, Омарова и Цирихов подписали формы признания санкций за нарушение антидопинговых правил. Добровольные признания санкций спортсменами ратифицированы Дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА", - говорится в сообщении на сайте ВФЛА.

Бегунья Юлия Чермошанская дисквалифицирована на два года (с 1 июля 2016 года - даты начала временного отстранения) за нарушение антидопинговых правил ИААФ. В результате повторной проверки пробы спортсменки, взятой на Олимпийских играх в Пекине 2008 года, были обнаружены запрещенные туринабол и станозолол. Аннулированию подлежат результаты спортсменки с 20 августа 2008 года (даты отбора положительной пробы) по 19 августа 2010 года.

Толкательница ядра Анна Омарова дисквалифицирована на два года (с 28 марта 2017 года - даты начала временного отстранения) за нарушение антидопинговых правил ИААФ. В результате повторной проверки пробы спортсменки, отобранной на ЧМ по легкой атлетике в Тэгу 2011 года, был обнаружен туринабол. Аннулированию подлежат результаты спортсменки с 29 августа 2011 года по 28 августа 2013 года.

Толкатель ядра Сослан Цирихов признан нарушителем антидопинговых правил ИААФ и дисквалифицирован на два года с 29 марта 2017 года. Повторная проверка пробы спортсмена, отобранной на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве 2013 года, показала положительный результат на туринабол. Аннулированию подлежат результаты спортсмена, достигнутые в период с 15 августа 2013 по 14 августа 2015 года.

19 апреля пресс-служба федерации сообщила о добровольном признании допингу пяти легкоатлетов: Анны Булгаковой (метание молота), Антонины Кривошапки (бег), Евгении Колодко (толкание ядра), Веры Ганеевой (метание диска) и Дмитрия Стародубцева (прыжки с шестом).