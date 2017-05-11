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Спорт

Подравшиеся в финале Кубка России футболисты отстранены на 6 матчей турнира

Одного из участников инцидента наказывать не стали: комиссия пришла к выводу, что он разнимал драку, а не участвовал в ней

Подравшиеся в финале Кубка России футболисты отстранены на 6 матчей турнира
Во время матча Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив"
Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам драки во время финала Кубка России 2 мая оштрафовал футбольные клубы "Урал" и "Локомотив" на 100 тысяч рублей каждого, дисквалификации подверглись главные участники инцидента.

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"Локомотив" и "Урал" наказаны по 100 тысяч рублей каждому за массовую драку во время матча", - заявил глава КДК Артур Григорьянц журналистам в четверг.

2 мая на сочинском стадионе "Фишт" состоялся финальный матч Кубка России между екатеринбургским "Уралом" и московским "Локомотивом". Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу столичной команды. После первого гола несколько болельщиков "Локомотива" предприняли прорваться на поле, но были остановлены представителями правоохранительных органов.

В добавленное время футболисты устроили драку, по итогам которой арбитр Алексей Николаев удалил четверых футболистов - Ари и Джефферсона Фарфана из "Локомотива", Артема Фидлера и Эдгара Манучаряна из "Урала".

Подравшиеся футболисты Ари, Фидлер и Манучарян наказаны дисквалификацией на шесть матчей Кубка России каждый. Как минимум один розыгрыш турнира они пропустят, поскольку клубы РФПЛ приступают к участию в нем с 1/16 финала, и если команда доходит до финала, то турнирный путь состоит из пяти матчей.

К Фарфану решено не применять дополнительных санкций, поскольку он разнимал драку, а не участвовал в ней.

А.Григорьянц отметил, что Фидлер, Манучарян, Фарфан и Ари, присутствовавшие на заседании КДК, выразили сожаление в связи с тем, что подрались, принесли извинения болельщикам и обещали не допустить такого поведения впредь.

Кроме того, за использование пиротехники болельщиками "Локомотив" оштрафован на 60 тысяч рублей, за массовое появление посторонних лиц на поле - на 30 тысяч рублей.

Теги: футбол, Кубок России по футболу, ФК Локомотив, ФК Урал
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