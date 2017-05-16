Федун выразил надежду на выход "Спартака" в полуфинал ЛЧ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров московского ФК "Спартак" Леонид Федун заявил, что клуб при везении может добраться до полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.

"Выиграть Лигу чемпионов нереально, но при большой доле везения можно дойти до полуфинала", - сказал Федун в интервью Russia Today.

"Пожалуй, на сегодняшний день это пик, на который "Спартак" в нынешних финансовых реалиях может рассчитывать. А о новой мечте пока говорить не хочу, так как озвученная мечта быстро превращается в планы".

За три тура до финиша чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги "Спартак" досрочно обеспечил себе первое место в турнирной таблице и стал 10-кратным победителем турнира. Статус чемпиона позволит ему выступить в групповом этапе Лиге чемпионов-2017/18.

За всю историю, включая советскую, "Спартак" по разу выходил в полуфиналы европейских турниров – Кубка чемпионов (ныне – Лига чемпионов), Кубка УЕФА (ныне – Лига Европы) и Кубка Кубков (ныне не существует). Было это в сезонах-1990/91, 1997/98 и 1992/93 соответственно.