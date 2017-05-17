Трех болельщиков ЦСКА задержали в Казани за нацистскую символику

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Полиция задержала в среду в Казани трех футбольных болельщиков перед матчем между местным "Рубином" и столичным ЦСКА. Как сообщила пресс-служба МВД по Татарстану , они привлекаются к административной ответственности за публичное демонстрацию нацистской атрибутики или символики.

Отмечается, что в отношении болельщиков московского клуба (одному из болельщиков 27 лет, другому - 23 года, третьему - 19 лет), составлены протоколы по статье 20.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ "Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций".

В среду в Казани состоится матч 29-го тура чемпионата России по футболу между "Рубином" и ЦСКА, начало - 19:30 мск. Ранее в этот день состоялась встреча молодежных команд: футболисты "Рубина" выиграли у сверстников из ЦСКА со счетом 1:0.

Матч премьер-лиги "Рубин" - ЦСКА (последняя домашняя игра казанского клуба в сезоне) является тестовым для стадиона "Казань Арена" в рамках процесса подготовки к Кубку Конфедераций 2017 года.

По данным полиции, для обеспечения охраны общественного порядка 17 мая задействованы более 2500 сотрудников полиции, а также военнослужащие Росгвардии