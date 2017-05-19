Глава ВАДА заявил о достижении РУСАДА соблюдения всемирного кодекса к ноябрю

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди убежден, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) до ноября сможет выполнить в этом году все необходимые требования для того, чтобы вновь соответствовать всемирному кодексу.

Как сообщает ресурс insidethegames, глава ВАДА заявил, что он был бы "разочарован", если РУСАДА не будет соответствовать критериям WADA к следующему заседанию правления организации 16 ноября в Сеуле.

Таким образом, отмечает ресурс, полномочия РУСАДА могут быть восстановлены уже в этом году. WADA выдвинуло несколько условий российскому агентству в рамках "дорожной карты" для восстановления полномочий. В частности, подразумевается, что российская сторона откроет доступ к "биологическим паспортам" спортсменов, исключит конфликт интересов в РУСАДА и обеспечит независимость главы наблюдательного совета этой организации.