Шарапова не будет просить wild card в основную сетку "Уимблдона"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова не планирует просить у организаторов турнира серии "Большого шлема" "Уимблдон" специального приглашения (wild card) в основную сетку соревнования, о чем говорится в сообщении спортсменки на ее официальном сайте.

"Из-за улучшенных позиций в рейтинге после трех турниров после моего возвращения я смогу играть в квалификации "Уимблдона" и не буду просить wild card в основную сетку", - сообщила Шарапова.

Ранее сообщалось, что организаторы турнира серии "Большого шлема" "Уимблдон" не планируют выдавать Шараповой wild card для участия в основной сетке соревнования. Тем не менее, она может пробиться в основной турнир через квалификацию. Турнир пройдет с 3 по 16 июля.

Кроме того на этой неделе Шараповой не предоставили приглашение на турнир "Большого шлема" "Ролан Гаррос".

Недавно россиянка из-за травмы снялась с матча второго круга турнира Internazionali BNL d'Italia в Риме против представительницы Хорватии Мирьяны Лучич-Барони.

Турнир в Риме стал для нее третьим после возвращения на корт. Ранее она выступила после дисквалификации из-за употребления запрещенного мельдония на турнире в Штутгарте, где добралась до полуфинала, и в Мадриде, где она завершила выступление во втором круге.

В четверг стало известно, что Шарапова получила wild card для участия в турнире в Бирмингеме.

Сейчас Шарапова занимает в рейтинге WTA 211-е место, а в понедельник войдет в ТОП-200.