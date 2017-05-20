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Назван состав сборной России по хоккею на матч полуфинала ЧМ с Канадой

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом команды на матч 1/2 финала чемпионата мира против национальной команды Канады.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), состав выглядит следующим образом:

Вратарь: Андрей Василевский (Илья Сорокин);

Звенья: Богдан Киселевич - Владислав Гавриков, Иван Телегин - Сергей Андронов - Валерий Ничушкин; Виктор Антипин - Антон Белов, Никита Гусев - Вадим Шипачев - Евгений Дадонов; Иван Проворов, Артемий Панарин - Евгений Кузнецов - Никита Кучеров; Дмитрий Орлов - Артем Зуб, Сергей Плотников - Владимир Ткачев - Александр Барабанов, Владислав Наместников.

Матч Канада - Россия пройдет в субботу в Кельне и стартует в 16:15 по Москве. Победитель в финале сыграет с победителем пары Швеция - Финляндия. Эти команды также встретятся в субботу в Кельне, начало матча - 20:15 по московскому времени.

Теги: хоккей, Россия, Канада
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